Советник Зеленского объяснил, почему без МВФ Украина будет брать в долг дороже

По оценкам Устенко, ставка купона сейчас может составить до 7% годовых.

"Выйти на рынок заимствования капитала можно. Но стоит ли это делать сейчас, если мы находимся в высокой степени уверенности, что наше сотрудничество будет продолжено? Если мы выйдем сейчас и одолжим на внешнем рынке, значит, мы должны будем заплатить на один процентный пункт дороже, чем после того, как Украина выйдет на совет директоров МВФ", - добавил советник президента.

Устенко обратил внимание, что сейчас нет жесткой нагрузки на правительство по части внешних выплат. Пиковые платежи по госдолгу наступают в марте и сентябре. Но на март запас прочности уже сформирован.

"До сентября с высокой долей вероятности вопрос по Украине будет вынесен на заседание совета директоров МВФ и после этого мы сможем выходить и занимать под более низкий процент", - рассуждает экономист.

По его словам, внутренний рынок сейчас более предпочтителен.

"Во-первых, потому что это гривна. Во-вторых, это относительно недорогой ресурс. Реальные процентные ставки, по которым Минфин одалживает деньги, не так уж высоки. Если предположить, что инфляция по итогу года будет около 7% - а они на внутреннем рынке размещаются под 11% - реальная ставка будет около 4%. Это даже дешевле, чем то, что можно было бы получить на внешних рынках", - сказал Устенко.