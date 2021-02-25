Радник Зеленського пояснив, чому без МВФ Україна буде брати в борг дорожче

За оцінками Устенка, ставка купона зараз може скласти до 7% річних.

"Вийти на ринок запозичення капіталу можна. Але чи варто це робити зараз, якщо ми перебуваємо у високому ступені впевненості, що наше співробітництво буде продовжено? Якщо ми зараз вийдемо і позичимо на зовнішньому ринку, значить, ми повинні будемо заплатити на один процентний пункт дорожче, ніж після того, як Україна вийде на раду директорів МВФ", - додав радник президента.

Устенко звернув увагу, що зараз немає жорсткого навантаження на уряд у частині зовнішніх виплат. Пікові платежі за держборгом настають у березні та вересні. Але на березень запас міцності вже сформований.

"До вересня з високою часткою ймовірності питання по Україні буде винесено на засідання ради директорів МВФ і після цього ми зможемо виходити і запозичувати під більш низький відсоток", - міркує економіст.

За його словами, внутрішній ринок зараз виглядає краще.

"По-перше, тому що це гривня. По-друге, це відносно недорогий ресурс. Реальні процентні ставки, за якими Мінфін позичає гроші, не такі вже й високі. Якщо припустити, що інфляція за підсумками року буде близько 7% - а вони на внутрішньому ринку розміщуються під 11% - реальна ставка буде близько 4%. Це навіть дешевше, ніж те, що можна було б отримати на зовнішніх ринках", - сказав Устенко.