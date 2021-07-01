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Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 08:01
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле Фото: цены на газ продолжают расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Однако это не затронет большинство потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который не может быть повышен.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда", которое занимается ценовым мониторингом.

По данным издания, месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривен за кубометр).

Однако с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине действует базовая годовая цена. Ее можно изменять только в сторону понижения. Именно на эти тарифы потребителей автоматически перевели с 1 мая. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

Большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

Напомним, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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тарифы Нафтогаз Украины Цена на газ
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Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
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