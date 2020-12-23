UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен

Автор: Александр Белоус

В первую очередь выплаты должны получить 280 тысяч человек

Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тысяч человек.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в Пенсионном фонде подсчитали, что выплаты карантинных 8 тысяч гривен могут получить свыше 1 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплаты ФОПам должны осуществить до 8 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Пенсионный фонд УкраиныКарантин