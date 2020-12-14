Кабмин определил перечень видов деятельности для выплаты 8 тысяч гривен
В перечень попали торговля непродовольственными товарами, рестораны, спорт и искусство
Кабинет министров утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19. Наемные работники и ФОПы этих видов имеют право на выплату единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен.
Постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236 обнародовано на Правительственном портале.
Согласно постановлению, компенсацию за карантин могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов и Фопы, если, основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинных мероприятий.
Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2
|
Код
|
Глава
|
Название
|
Справочник
|
4532
|
45
|
Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
|
2010
|
47.19
|
47
|
Прочие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
|
2010
|
47.41
|
47
|
Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
|
2010
|
47.43
|
47
|
Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
|
2010
|
47.51
|
47
|
Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
|
2010
|
47.52
|
47
|
Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-текстильными изделиями в специализированных магазинах
|
2010
|
47.53
|
47
|
Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
|
2010
|
47.54
|
47
|
Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
|
2010
|
47.59
|
47
|
Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах
|
2010
|
47.61
|
47
|
Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
|
2010
|
47.62
|
47
|
Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
|
2010
|
47.63
|
47
|
Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
|
2010
|
47.64
|
47
|
Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
|
2010
|
47.65
|
47
|
Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
|
2010
|
47.71
|
47
|
Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
|
2010
|
47.72
|
47
|
Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
|
2010
|
47.76
|
47
|
Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
|
2010
|
47.77
|
47
|
Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
|
2010
|
47.78
|
47
|
Розничная торговля прочими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
|
2010
|
47.79
|
47
|
Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах
|
2010
|
47.82
|
47
|
Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью
|
2010
|
47.89
|
47
|
Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
|
2010
|
47.99
|
47
|
Другие виды розничной торговли вне магазинов
|
2010
|
55.20
|
55
|
Деятельность средств размещения на период отпуска и другого временного проживания
|
2010
|
56.10
|
56
|
Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания
|
2010
|
56.21
|
56
|
Поставка готовых блюд для событий
|
2010
|
56.30
|
56
|
Обслуживание напитками
|
2010
|
82.30
|
82
|
Организация конгрессов и торговых выставок
|
2010
|
90.01
|
90
|
Театральная и концертная деятельность
|
2010
|
90.02
|
90
|
Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий
|
2010
|
90.04
|
90
|
Функционирование театральных и концертных залов
|
2010
|
91.01
|
91
|
Функционирование библиотек и архивов
|
2010
|
91.02
|
91
|
Функционирование музеев
|
2010
|
93.11
|
93
|
Функционирование спортивных сооружений
|
2010
|
93.12
|
93
|
Деятельность спортивных клубов
|
2010
|
93.13
|
93
|
Деятельность фитнес-центров
|
2010
|
93.21
|
93
|
Функционирование аттракционов и тематических парков
|
2010
|
93.29
|
93
|
Организация других видов отдыха и развлечений
|
2010
|
95.11
|
95
|
Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
|
2010
|
95.12
|
95
|
Ремонт оборудования связи
|
2010
|
95.21
|
95
|
Ремонт электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
|
2010
|
95.22
|
95
|
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования
|
2010
|
95.23
|
95
|
Ремонт обуви и кожаных изделий
|
2010
|
95.24
|
95
|
Ремонт мебели и домашней утвари
|
2010
|
95.25
|
95
|
Ремонт часов и ювелирных изделий
|
2010
|
95.29
|
95
|
Ремонт других бытовых изделий и предметов личного пользования
|
2010
|
96.01
|
96
|
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
|
2010
|
96.04
|
96
|
Деятельность по обеспечению физического комфорта
|
2010
|
59.14
|
59
|
Демонстрация кинофильмов
|
2010
Заявку на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам можно подать с 14 до 21 декабря 2020 года на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія".
После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает работник или ФОП под критерии для выплаты компенсации.