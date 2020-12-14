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Кабмин определил перечень видов деятельности для выплаты 8 тысяч гривен

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 11:47
Кабмин определил перечень видов деятельности для выплаты 8 тысяч гривен Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В перечень попали торговля непродовольственными товарами, рестораны, спорт и искусство

Кабинет министров утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19. Наемные работники и ФОПы этих видов имеют право на выплату единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен.

Постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, компенсацию за карантин могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов и Фопы, если, основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинных мероприятий.

Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

Код

Глава

Название

Справочник

4532

45

Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств

2010

47.19

47

Прочие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах

2010

47.41

47

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах

2010

47.43

47

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

2010

47.51

47

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах

2010

47.52

47

Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-текстильными изделиями в специализированных магазинах

2010

47.53

47

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах

2010

47.54

47

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

2010

47.59

47

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах

2010

47.61

47

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

2010

47.62

47

Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

2010

47.63

47

Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах

2010

47.64

47

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах

2010

47.65

47

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

2010

47.71

47

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

2010

47.72

47

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

2010

47.76

47

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах

2010

47.77

47

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

2010

47.78

47

Розничная торговля прочими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах

2010

47.79

47

Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах

2010

47.82

47

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью

2010

47.89

47

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

2010

47.99

47

Другие виды розничной торговли вне магазинов

2010

55.20

55

Деятельность средств размещения на период отпуска и другого временного проживания

2010

56.10

56

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания

2010

56.21

56

Поставка готовых блюд для событий

2010

56.30

56

Обслуживание напитками

2010

82.30

82

Организация конгрессов и торговых выставок

2010

90.01

90

Театральная и концертная деятельность

2010

90.02

90

Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий

2010

90.04

90

Функционирование театральных и концертных залов

2010

91.01

91

Функционирование библиотек и архивов

2010

91.02

91

Функционирование музеев

2010

93.11

93

Функционирование спортивных сооружений

2010

93.12

93

Деятельность спортивных клубов

2010

93.13

93

Деятельность фитнес-центров

2010

93.21

93

Функционирование аттракционов и тематических парков

2010

93.29

93

Организация других видов отдыха и развлечений

2010

95.11

95

Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

2010

95.12

95

Ремонт оборудования связи

2010

95.21

95

Ремонт электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

2010

95.22

95

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования

2010

95.23

95

Ремонт обуви и кожаных изделий

2010

95.24

95

Ремонт мебели и домашней утвари

2010

95.25

95

Ремонт часов и ювелирных изделий

2010

95.29

95

Ремонт других бытовых изделий и предметов личного пользования

2010

96.01

96

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

2010

96.04

96

Деятельность по обеспечению физического комфорта

2010

59.14

59

Демонстрация кинофильмов

2010

Заявку на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам можно подать с 14 до 21 декабря 2020 года на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія".

После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает работник или ФОП под критерии для выплаты компенсации.

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