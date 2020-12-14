Кабмин определил перечень видов деятельности для выплаты 8 тысяч гривен

В перечень попали торговля непродовольственными товарами, рестораны, спорт и искусство

Кабинет министров утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19. Наемные работники и ФОПы этих видов имеют право на выплату единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен.

Постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, компенсацию за карантин могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов и Фопы, если, основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинных мероприятий.

Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

Код Глава Название Справочник 4532 45 Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств 2010 47.19 47 Прочие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах 2010 47.41 47 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах 2010 47.43 47 Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения 2010 47.51 47 Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах 2010 47.52 47 Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-текстильными изделиями в специализированных магазинах 2010 47.53 47 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах 2010 47.54 47 Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 2010 47.59 47 Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах 2010 47.61 47 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах 2010 47.62 47 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах 2010 47.63 47 Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах 2010 47.64 47 Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах 2010 47.65 47 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах 2010 47.71 47 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах 2010 47.72 47 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах 2010 47.76 47 Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах 2010 47.77 47 Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 2010 47.78 47 Розничная торговля прочими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах 2010 47.79 47 Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах 2010 47.82 47 Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью 2010 47.89 47 Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами 2010 47.99 47 Другие виды розничной торговли вне магазинов 2010 55.20 55 Деятельность средств размещения на период отпуска и другого временного проживания 2010 56.10 56 Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания 2010 56.21 56 Поставка готовых блюд для событий 2010 56.30 56 Обслуживание напитками 2010 82.30 82 Организация конгрессов и торговых выставок 2010 90.01 90 Театральная и концертная деятельность 2010 90.02 90 Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий 2010 90.04 90 Функционирование театральных и концертных залов 2010 91.01 91 Функционирование библиотек и архивов 2010 91.02 91 Функционирование музеев 2010 93.11 93 Функционирование спортивных сооружений 2010 93.12 93 Деятельность спортивных клубов 2010 93.13 93 Деятельность фитнес-центров 2010 93.21 93 Функционирование аттракционов и тематических парков 2010 93.29 93 Организация других видов отдыха и развлечений 2010 95.11 95 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 2010 95.12 95 Ремонт оборудования связи 2010 95.21 95 Ремонт электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения 2010 95.22 95 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования 2010 95.23 95 Ремонт обуви и кожаных изделий 2010 95.24 95 Ремонт мебели и домашней утвари 2010 95.25 95 Ремонт часов и ювелирных изделий 2010 95.29 95 Ремонт других бытовых изделий и предметов личного пользования 2010 96.01 96 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 2010 96.04 96 Деятельность по обеспечению физического комфорта 2010 59.14 59 Демонстрация кинофильмов 2010

Заявку на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам можно подать с 14 до 21 декабря 2020 года на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія".

После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает работник или ФОП под критерии для выплаты компенсации.