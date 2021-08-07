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"Пока остается добровольной": Кузин об обязательной вакцинации

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Киев, Суббота 07 августа 2021 17:39
"Пока остается добровольной": Кузин об обязательной вакцинации Фото: стало известно, станут ли прививки от COVID - 19 обязательными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине вакцинация от коронавируса пока является добровольной. Однако в Минздраве призывают учителей и медиков прививаться от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью"Радио Свобода"

"Когда мы говорим о принуждении, мы не должны забывать о правах человека и эпидемиологической целесообразности. Мы сейчас просим вакцинироваться педагогов и медработников, а для других граждан вакцинация пока будет добровольной", - сказал Кузин.

Напомним, что Кабмин изменил условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина.

Так, продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.

Отметим, что требования по вакцинации персонала для работы определенных заведений при усилении карантина в Украине могут появиться не только в отношении школ.

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