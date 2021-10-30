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Харьковчан завтра будут вакцинировать прямо на избирательных участках

Автор: Мария Кучерявец

В Харькове на избирательных участках заработают пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечено, что пункты вакцинации будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.

Так, получить прививку желающие смогут с 9:00 до 18: 00.

Известно, что иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких", - говорится в сообщении.

Напомним, завтра 31 октября харьковчане будут избирать мэра, за кресло главы города будут бороться 10 кандидатов.

Добавим, в ЦИК рассказали, будут ли проверять COVID-сертификаты, или тесты на участках завтра во время выборов.

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ХарьковВыборыВакцина от коронавируса