Выборы 31 октября. Будут ли проверять COVID-сертификат на участке: ответ ЦИК

Фото: будут ли проверять COVID-сертификат на участках во время выборов 31 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центральная избирательная комиссия прокомментировала информацию о проверках COVID-сертификатов или тестов на участках завтра во время выборов. В ЦИК заявили, что этого делать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.