Харків'ян завтра вакцинуватимуть прямо на виборчих дільницях

Зазначено, що пункти вакцинації працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

Так, отримати щеплення охочі зможуть з 9:00 до 18:00.

Відомо, що імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання - зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких", - йдеться в повідомленні.