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Харків'ян завтра вакцинуватимуть прямо на виборчих дільницях

Автор: Марія Кучерявець

У Харкові на виборчих дільницях запрацюють пункти вакцинації. Жителі зможуть отримати щеплення від коронавірусу у 41 такому пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

Зазначено, що пункти вакцинації працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

Так, отримати щеплення охочі зможуть з 9:00 до 18:00.

Відомо, що імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання - зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завтра 31 жовтня харків'яни обиратимуть мера, за крісло очільника міста боротимуться 10 кандидатів.

Додамо, у ЦВК розповіли, чи перевірятимуть COVID-сертифікати або тести на дільницях завтра під час виборів.

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ХарківВибориВакцина від коронавірусу