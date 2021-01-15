В Житомире протестующие ворвались в облсовет, требуют снизить цену на газ

В Житомире местные жители устроили очередную акцию протеста из-за высоких цен на газ. Протестующие штурмом взяли помещение облсовета.
Об этом сообщает "Суспильне. Житомир".
Напомним, в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Сегодня протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы.
Вместе с тем, в пгт Песочин и городе Красноград Харьковской области участники акций протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги блокировали движение по автомобильным трассам государственного значения.