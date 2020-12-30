Зеленский отреагировал на мощные землетрясения в Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за землетрясений в Хорватии, в результате которых погибли люди. Он пожелал хорватам силы и стойкости.

Об этом он написал в Twitter.

Зеленский пожелал, чтобы в этом году ушли все беды.

"Выражаю глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясения. Украина молится за всех, кто пострадал от этого бедствия, желает силы и стойкости", - написал Зеленский.

Напомним, вчера в Хорватии была серия землетрясений, в результате которых погибли минимум шесть человек. Люди погибли в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня.

Также в среду утром произошли еще три землетрясения. Мощность землетрясения составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.

Как сообщалось, что землетрясение повредило здание украинского посольства в Хорватии. Сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

Вместе с тем, из-за землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света.