В Хорватии три новых землетрясения, люди ночевали на улицах

В Хорватии в среду утром произошли еще три землетрясения. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Vecernji List.

Эпицентр первого землетрясения находился в 12 километрах на северо-запад от Сисака и залег на глубине 8 километров. Он стал ощутимым для жителей Петрини.

Еще одно землетрясение силой 4,8 балла произошло через полчаса, а затем было немного слабее - 3,9. После этого много граждан вышли на улицы Сисака.

После разрушительного землетрясения многие жители Петрине, Сисака и окрестностей провели ночь на улице, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и палатках.

Напомним, вчера было известно о шестерых погибших от землетрясения, которое всколыхнуло всю Хорватию. Люди погибли в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране за вчера было 7 землетрясений.

Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.

Также землетрясение повредило здание украинского посольства в Хорватии. Сотрудники дипломатического представительства не пострадали.