ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка

Новина українською → Грузия, Четверг 22 октября 2020 06:34
В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка Фото: полиция Грузии (flickr)
Автор: РБК-Украина

Злоумышленник освободил всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Перед этим грузинский Первый канал сообщал, что захватчик покинул здание банка на полицейской машине вместе с тремя заложниками. В то же время телекомпания Рустави 2 сообщает, что они освобождены.

Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

Накануне стало известно, что полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии". Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

По данному инциденту в МВД Грузии возбудили дело по трем статьям Уголовного кодекса - разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Грузия заложники
NEWS
Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие
DAILY
Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат
Марианна Присяжнюккорреспондент РБК-Украина Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат