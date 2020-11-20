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Захоплення заручників в Тбілісі: з'явилося відео з нападником

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 20 листопада 2020 17:10
Захоплення заручників в Тбілісі: з'явилося відео з нападником Фото: грузинська поліція (t me frontnews_eu)
Автор: РБК-Україна

Грузинські телеканали опублікували відео з чоловіком, який захопив заручників у Тбілісі. Імовірно, запис зробив один із заручників.

Відео поширили відразу кілька Telegram-каналів.

Повідомляється, що один із заручників зняв відео на мобільний телефон. На цьому записі чоловік без маски щось емоційно говорить і розмахує руками. Також у нього в руці, імовірно, граната.

Пізніше ЗМІ назвали його ім'я - Леван Зурабішвілі, а також опублікували відео з вимогами. Зокрема, він вимагає заборонити в Грузії азартні ігри, знизити річну відсоткову ставку кредитів до 7% та знизити ціни на ліки.

Зазначимо, сьогодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про захоплення заручників в Тбілісі у мікрофінансовій організації. За словами очевидців, нападників могло бути п'ятеро. Місцеві ЗМІ повідомляють, що були відпущені двоє заручників.

Нагадаємо, в жовтні в грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив у заручники співробітників і відвідувачів банку Bank of Georgia. У злочинця були при собі автомат і граната.

Через кілька годин він звільнив всіх 43 заручників. Викрадач вимагав півмільйона доларів і гарантії безпеки - і те й інше йому надали, щоб не наражати на небезпеку життя заручників. Після цього чоловік зник.

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