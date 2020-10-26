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Забастовка и цепи солидарности: в Беларуси объявили народный ультиматум Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки.

Об этом сообщает TUT.BY.

На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

В то же время в главном корпусе Белорусского госсударственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек.

Фото: МТЗ (tut.by)

На предприятии "Гродно Азот" несколько цехов не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода. Милиция Беларуси задержала от пяти до десяти участников забастовки на предприятии "Гродно Азот".

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В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка.

Фото: цепи солидарности в Минске (tut.by)

Напомним, правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси.

Кроме того, вчера в Минске силовики начали разгон протестующих.

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