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В Минске начался разгон протестующих

Новина українською → Минск, Воскресенье 25 октября 2020 17:47
В Минске начался разгон протестующих Фото: протесты в Минске (t.me radiosvaboda)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минске силовики начали разгон протестующих. Все это происходит на улице Орловской.

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается о взрывах светошумовых гранат в районе улицы Нововиленской и улицы Орловской. В результате есть пострадавшие.

Фото: разгон протестующих на Орловской (tut.by)

Издание пишет, что граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой.

Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.

Кроме того, местные СМИ пишут, что силовики в отношении протестующих использовала резиновые пули. Есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Минске пострадал минимум один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Сегодня днем сообщалось, что центр Минска перекрыли, туда стянули силовиков. Начались задержания журналистов.

Напомним, Светлана Тихановском заявила, что сегодня в 23:59 истекает срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко, закончится.

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