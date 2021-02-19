В Испании третий день подряд проходят акции протеста из-за приговора рэперу

В Барселоне акция протеста, начавшаяся после ареста рэпера Пабло Аселя, вновь переросла в беспорядки. Протестующие начали закидывать полицию камнями и различными предметами, возводить баррикады и поджигать их.

Беспорядки начались также в Валенсии, где полиции пришлось применить против демонстрантов дубинки, указано в сообщении. В результате произошедшего были задержаны восемь человек, как минимум один пострадал.

Day three of the Pablo Hasel protests in Catalonia and the demonstrators have now trapped police behind flaming barricades. It’s looking like it could be another long night of civil unrest in Barcelona.#FreePabloHasel pic.twitter.com/L0t3isiC62 — GhostofDurruti (@RobTheRich001) February 18, 2021

Первые выступления на улицах Испании начались во вторник, 16 февраля. Участники протестов забрасывали полицейских различными предметами.

Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов.