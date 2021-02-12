Взрыв на детской площадке в Киеве: полиция проверяет детали инцидента

Киевская полиция проводит проверку и осмотр места происшествия, где в результате взрыва погиб мужчина . Квалификация инциденту еще не дана.

Об этом сообщает полиция Киева.

Известно, что звонок о взрыве на детской площадке на бульваре Чоколовского в Соломенском районе в полицию поступил около 15:00.

На детской площадке обнаружили тело и на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Погибший мужчина был 1971 года рождения. Сейчас проходит проверка, после которой будет принято решение о правовой квалификации происшествия.