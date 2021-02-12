UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Взрыв на детской площадке в Киеве: полиция проверяет детали инцидента

Автор: Роман Тверденко

Киевская полиция проводит проверку и осмотр места происшествия, где в результате взрыва погиб мужчина. Квалификация инциденту еще не дана.

Об этом сообщает полиция Киева.

Популярные новости
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Сход ледника в Индии: погибли 10 человек, много пропавших 07 февраля 2021
Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем 11 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано (новость исправлена) 11 февраля 2021
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды 10 февраля 2021
На Куреневке в Киеве провалился асфальт, движение перекрыто 11 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021
Боевики три раза обстреляли украинские позиции, силы ООС открывали ответный огонь 10 февраля 2021
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов 08 февраля 2021

Известно, что звонок о взрыве на детской площадке на бульваре Чоколовского в Соломенском районе в полицию поступил около 15:00.

На детской площадке обнаружили тело и на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Погибший мужчина был 1971 года рождения. Сейчас проходит проверка, после которой будет принято решение о правовой квалификации происшествия.

Напомним, в начале февраля в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет.

Кроме того, 28 января в Никополе (Днепропетровская область) мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевполицияВзрыв
Читайте также
В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший
Киев хочет купить 1 млн доз COVID-вакцины: горсовет выделил 140 млн гривен
Прогноз погоды