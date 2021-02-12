Взрыв на детской площадке в Киеве: полиция проверяет детали инцидента

Киевская полиция проводит проверку и осмотр места происшествия, где в результате взрыва погиб мужчина. Квалификация инциденту еще не дана.
Об этом сообщает полиция Киева.
Известно, что звонок о взрыве на детской площадке на бульваре Чоколовского в Соломенском районе в полицию поступил около 15:00.
На детской площадке обнаружили тело и на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.
Погибший мужчина был 1971 года рождения. Сейчас проходит проверка, после которой будет принято решение о правовой квалификации происшествия.
Напомним, в начале февраля в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет.
Кроме того, 28 января в Никополе (Днепропетровская область) мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.