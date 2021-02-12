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В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 15:26
В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага

"В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке", - рассказала она.

Напомним, в начале февраля в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет.

Кроме того, 28 января в Никополе (Днепропетровская область) мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

Добавим, что 11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада, в результате которого пострадали дети. Правоохранители установили, что на территории детсада могла взорваться самодельная петарда.

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