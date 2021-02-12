RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вибух на дитячому майданчику в Києві: поліція перевіряє деталі інциденту

Автор: Роман Тверденко

Київська поліція проводить перевірку і огляд місця події, де в результаті вибуху загинув чоловік. Кваліфікація інциденту ще не надана.

Про це повідомляє поліція Києва.

Популярні новини
На Донбасі машина намагалася прорвати блокпост. ЗСУ відкрили вогонь, є загиблий 09 лютого 2021
На дорогу Київ-Чоп зійшла лавина. Рух заблоковано (новина виправлена) 11 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
Київ закриває школи, скасовує ярмарки і виводить спецтехніку: ситуація в столиці через негоду 10 лютого 2021
Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем 11 лютого 2021
Бойовики три рази обстріляли українські позиції, сили ООС відкривали вогонь у відповідь 10 лютого 2021
На Куренівці в Києві провалився асфальт, рух перекрито 11 лютого 2021
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів 08 лютого 2021
Сходження льодовика в Індії: загинули 10 людей, багато зниклих 07 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021

Відомо, що дзвінок про вибух на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського у Солом'янському районі в поліцію надійшов близько 15:00.

На дитячому майданчику виявили тіло і на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Загиблий чоловік був 1971 року народження. Зараз триває перевірка, після якої буде прийнято рішення про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, на початку лютого у Вінниці чоловік взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати у квартирі житлового будинку. Чоловіка затримали, йому загрожує до шести років.

Крім того, 28 січня у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївполицияВибух
Читайте також
У Києві на дитячому майданчику стався вибух, є загиблий
Київ хоче купити 1 млн доз COVID-вакцини: міськрада виділила 140 млн гривень
Прогноз погоди