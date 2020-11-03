В Киеве устроили несколько акций протеста, полиция усилила меры безопасности

В Киеве устроили протест возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда. Полиция усилила меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Отметим, под парламент вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Фото: протест предпринимателей в Киеве (РБК-Украина)

Также под зданием Рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании №3704-3706.

Фото: протест владельцев "евроблях" в Киеве (РБК-Украина)

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