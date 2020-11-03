ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве устроили несколько акций протеста, полиция усилила меры безопасности

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 10:04
В Киеве устроили несколько акций протеста, полиция усилила меры безопасности Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве устроили протест возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда. Полиция усилила меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Отметим, под парламент вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Фото: протест предпринимателей в Киеве (РБК-Украина)

Также под зданием Рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании №3704-3706.

Фото: протест владельцев "евроблях" в Киеве (РБК-Украина)

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия полиция протест
NEWS
В "Слуге народа" пока не решили, поддержат ли увольнение судей КСУ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В "Слуге народа" пока не решили, поддержат ли увольнение судей КСУ
DAILY
Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов