Во время протеста ФОПов в Киеве пострадали около 40 правоохранителей

Сегодня, 15 декабря, в центре Киева произошли столкновения между участниками протестов ФОПов и правоохранителями. В результате пострадали около 40 правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.

"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - сообщили в полиции.

Отметим, мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в Офис президента, где зажгли фаеры.

Ранее РБК-Украина писало, что между правоохранителями и митингующими были столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.