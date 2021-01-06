Возле Капитолия в США нашли бомбу
Правоохранители нашли самодельное взрывное устройство на территории Капитолия в Вашингтоне. Там сейчас проходит масштабная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
Информацию об обнаружении бомбы на территории Капитолия подтвердили несколько правоохранителей.
Обновлено 23:24.
По данным телеканала CNN, бомбу нашли возле штаб-квартиры Республиканского национального комитета, которая расположена в нескольких кварталах от Капитолия. О бомбе рассказал директор по коммуникациям комитета Майкл Аренс. После обнаружения взрывчатки здание штаб-квартиры эвакуировали.
Отметим, сегодня в здании Капитолия заседали палаты американского Конгресса. Заседание было посвящено утверждению результатов выборов президента США. Сторонники Трампа устроили акцию протеста у Капитолия, но она переросла в столкновения и проникновение в здание.
Акцию протеста созвал сам Трамп, продолжающий не признавать результаты выборов, на которых побеждает демократ и бывший вице-президент США Джо Байден. Трамп подчеркивал, что никогда не признает результаты голосования, которые он считает сфальсифицированными.
Как писало РБК-Украина, Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обуздать беспорядки в американской столице. В Вашингтон направят не только военных, но и федералов.
Кроме того, в здании Капитолия, куда ворвались протестующие, произошла стрельба. В результате стрельбы пострадал минимум один человек.