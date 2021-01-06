Возле Капитолия в США нашли бомбу

Правоохранители нашли самодельное взрывное устройство на территории Капитолия в Вашингтоне. Там сейчас проходит масштабная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Информацию об обнаружении бомбы на территории Капитолия подтвердили несколько правоохранителей.

Обновлено 23:24.

По данным телеканала CNN, бомбу нашли возле штаб-квартиры Республиканского национального комитета, которая расположена в нескольких кварталах от Капитолия. О бомбе рассказал директор по коммуникациям комитета Майкл Аренс. После обнаружения взрывчатки здание штаб-квартиры эвакуировали.

Отметим, сегодня в здании Капитолия заседали палаты американского Конгресса. Заседание было посвящено утверждению результатов выборов президента США. Сторонники Трампа устроили акцию протеста у Капитолия, но она переросла в столкновения и проникновение в здание.

Акцию протеста созвал сам Трамп, продолжающий не признавать результаты выборов, на которых побеждает демократ и бывший вице-президент США Джо Байден. Трамп подчеркивал, что никогда не признает результаты голосования, которые он считает сфальсифицированными.

Как писало РБК-Украина, Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обуздать беспорядки в американской столице. В Вашингтон направят не только военных, но и федералов.

Кроме того, в здании Капитолия, куда ворвались протестующие, произошла стрельба. В результате стрельбы пострадал минимум один человек.