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Біля Капітолію у США знайшли бомбу

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 23:06
Біля Капітолію у США знайшли бомбу Фото: протест біля Капітолія (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні. Там зараз проходить масштабна акція протесту прихильників чинного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Інформацію про виявлення бомби на території Капітолію підтвердили декілька правоохоронців.

Оновлено 23:24.

За даними телеканалу CNN, бомбу знайшли біля штаб-квартири Республіканського національного комітету, яка розташована за декілька кварталів від Капітолія. Про бомбу розповів директор з комунікацій комітету Майкл Аренс. Після виявлення вибухівки будівлю штаб-квартири евакуювали.

Зазначимо, сьогодні в будівлі Капітолію засідали палати американського Конгресу. Засідання було присвячене затвердженню результатів виборів президента США. Прихильники Трампа влаштували акцію протесту біля Капітолію, але вона переросла у зіткнення та проникнення в будівлю.

Акцію протесту скликав сам Трамп, який продовжує не визнавати результати виборів, на яких перемагає демократ та колишній віце-президент США Джо Байден. Трамп наголошував, що ніколи не визнає результати голосування, які він вважає сфальсифікованими.

Як писало РБК-Україна, Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон, щоб приборкати заворушення в американській столиці. У Вашингтон направлять не тільки військових, але і федералів.

Крім того, у будівлі Капітолію, куди увірвалися протестувальники, сталася стрілянина. В результаті стрілянини постраждала щонайменше одна людина.

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