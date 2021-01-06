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Трамп о результатах выборов в США: я никогда не признаю поражение

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 19:45
Трамп о результатах выборов в США: я никогда не признаю поражение Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах. Он по-прежнему считает себя победителем.

Об этом Трамп заявил во время выступления на "Марше за спасение Америки" в Вашингтоне.

Данная акция была организована в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса должны сегодня утвердить итоги выборов президента США, которые прошли в ноябре 2020 года.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", - заявил Трамп.

Напомним, в конце прошлого года в США прошли президентские выборы. По предварительным результатам победу одержал Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Ранее Трамп заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.

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