ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд по коронавирусу

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки во всем мире зарегистрировано 338 779 новых случаев заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщает BBC News.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии - 78 524, за ней следуют 41 906 в Бразилии и 38 904 в США.

Последний антирекрд в мире был зарегестрирован 2 октября. Тогда за сутки заразились 330 340 человек во всем мире.

По данным ВОЗ, в четверг во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.

Ранее в ВОЗ сообщали, что по самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли.

Напомним, ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт спрогнозировал, что в стране может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.