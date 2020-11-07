В Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 10 746 человек. Больше всего заражений в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки сделали 82327 тестирований. В частности, 51 258 тестирований методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1008), Киеве (+854), Житомирской области (+602), Хмельницкой области (+579) и Львовской области (+557).

Всего в Украине заразились коронавирусом 450 934 человека. Выздоровели 204 229 человек (+8685). Смертельных случаев - 8312 (+187).

Отметим, ситуация с коронавирусом ухудшается. Украинская власть пока говорит, что локдаун в стране вводит не будут. Однако, в случае рост новых заражений, возможно усиление карантина.

Новость дополняется...