В Україні вперше більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразились 10 746 людей. Найбільше заражень в Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу здійснено 82 327 тестувань. Зокрема, 51 258 методом ПЛР і 31 069 методом ІФА.

Найбільш складна епідеміологічна ситуація у Харківській області (+1008), Києві (+854), Житомирській області (+602), Хмельницькій області (+579) та Львівській області (+557).

Загалом в Україні заразились коронавірусом 450 934 особи. Одужали 204 229 людей (+8685). Смертельних випадків - 8 312 (+187).

Зазначимо, ситуація з коронавірусом погіршується. Українська влада поки говорить, що локдаун в країні вводити не будуть. Однак, в разі зростання нових заражень, можливе посилення карантину.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.