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В Украине за сутки выявили 5231 новый случай COVID-19

Автор: Максим Зайченко

В Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.

Умерли от болезни в стране за все время 5 607 человек (+90). Зараженными остаются 167 888 человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.

Также РБК-Украина писало, что больничные койки в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

Кроме этого, Минздрав выступает за увеличение штрафов за нарушение карантина.

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