В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 350 населенных пунктов

В Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов из-за непогоды последних двух суток. Электроснабжение должны восстановить к концу дня.

Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам совещания Владимира Зеленского касательно борьбы с последствиями непогоды.

Всего за более чем двое суток из-за повреждений линий электропередач были обесточены 900 населенных пунктов.

Также президенту доложили о продолжении расчистки от снега автомагистралей в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Дорожники уже очистили две полосы в сторону Одессы по трассе М-05 Киев - Одесса на участке Знаменка - Ревова, где возникла пробка крупногабаритного транспорта. В Николаевской области чистят дорогу М-13 Кропивницкий - Платоново.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров, а на трассе Киев - Одесса сложная ситуация.

Напомним, в Украине на выходные резко изменится погода, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.