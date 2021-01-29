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В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 350 населенных пунктов

Новина українською → Украина, Пятница 29 января 2021 16:30
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 350 населенных пунктов Фото: последствия непогоды в Одессе (dumskaya.net)
Автор: Роман Тверденко

В Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов из-за непогоды последних двух суток. Электроснабжение должны восстановить к концу дня.

Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам совещания Владимира Зеленского касательно борьбы с последствиями непогоды.

Всего за более чем двое суток из-за повреждений линий электропередач были обесточены 900 населенных пунктов.

Также президенту доложили о продолжении расчистки от снега автомагистралей в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Дорожники уже очистили две полосы в сторону Одессы по трассе М-05 Киев - Одесса на участке Знаменка - Ревова, где возникла пробка крупногабаритного транспорта. В Николаевской области чистят дорогу М-13 Кропивницкий - Платоново.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров, а на трассе Киев - Одесса сложная ситуация.

Напомним, в Украине на выходные резко изменится погода, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.

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