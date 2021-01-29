Транспортный коллапс в Украине: на дорогах снежные заносы и пробки

Из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров, на трассе Киев-Одесса сложная ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В направлении Одессы продолжаются работы по высвобождению грузовиков. Движение легкового транспорта обеспечено в двух направлениях.

Сейчас наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве.

От начала непогоды отбуксировали более 900 транспортных средств (из них 29 скорых помощей, 25 автобусов) и оказана помощь около 800 лицам.

На трассе Киев-Одесса есть проблемный участок, на отрезке Знаменка - Ревова наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров.

В Одесской области запрещено движение грузовиков на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

По данным Google Maps, сейчас наблюдаются пробки на въезде в Одессу.

Напомним, в Украине на выходные резко изменится погода, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.

Отметим, что в Украине продолжает действовать активный снежный циклон.