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В Україні через негоду залишаються знеструмленими більше 350 населених пунктів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 29 січня 2021 16:30
В Україні через негоду залишаються знеструмленими більше 350 населених пунктів Фото: наслідки негоди в Одесі (dumskaya.net)
Автор: Роман Тверденко

В Україні залишаються знеструмленими більше 350 населених пунктів через негоду останніх двох діб. Електропостачання повинні відновити до кінця дня.

Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди.

Усього за більш ніж дві доби через пошкодження ліній електропередач були знеструмлені 900 населених пунктів.

Також президенту доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Дорожники вже очистили дві смуги в бік Одеси по трасі М-05 Київ - Одеса на ділянці Знам'янка - Ревова, де виникла пробка великогабаритного транспорту. У Миколаївській області чистять дорогу М-13 Кропивницький - Платонове.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.

Нагадаємо, в Україні на вихідні погода різко зміниться, будуть і снігопади і дощі, і потепління до +4. Синоптики розповіли, якою буде погода з 30 січня по 1 лютого.

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