Снегопады отступят, но ненадолго: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине на выходные резко изменится, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на субботу

В субботу будут сильные снегопады во всех областях, кроме южных. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях после сильного похолодания будут дожди.

Температура воздуха днем в западных регионах составит -1+4, а ночью -3-6. На севере и в центре страны днем будет -1+3, а ночью -3-6. В восточных областях днем +1+4, а ночью -1-4. Южные регионы будут теплее, днем +2+6, а ночью -1-5.

Прогноз на воскресенье

В воскресенье погода резко изменится, снегопады закончится и в страну придет временное потепление. На западе страны днем будет -1+4, а ночью -1-6. В центральных и северных областях днем температура воздуха составит -1+3, а ночью -2-6.

На юге и востоке страны днем будет +1+4, а ночью до -5.

Прогноз на понедельник

В следующий понедельник Украину вновь накроют снегопады. Днем на западе будет -2-4 и снег. В центральных и северных областях днем будет +5-2, а ночью -1-9.

На востоке и юге страны днем температура воздуха составит +1+7. В этих регионах будут сильные дожди, лишь в Кировоградской области прогнозируют снегопад.

Напомним, в Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области.