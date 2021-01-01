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В Украине 9432 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.

Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).

С начала пандемии в стране выздоровели от COVID-19 720 009 пациентов.

Напомним, Владимир Зеленский пожелал, чтобы в новом году с COVID-19 исчез и политический вирус разделения людей.

Отметим, карантин в Украине продолжает действовать на Новый год без усиления ограничений. Введение более жестких противоэпидемических мер из-за коронавируса произойдет только с 8 января.

Однако, правительство разрешило продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь.

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