В Україні 9432 нових випадки коронавірусу

В Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.
Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.
Крім того, за минулу добу померли 147 людей, одужали 10 016 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19.
Найбільш складна ситуація в Києві (+885), Харківській області (+713), Київській області (+627), Полтавській області (+518), Одеській області (+544).
З початку пандемії в країні одужали від COVID-19 720 009 пацієнтів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський побажав, щоб в новому році з COVID-19 зник і політичний вірус поділу людей.
Зазначимо, карантин в Україні продовжує діяти на Новий рік без посилення обмежень. Введення жорсткіших протиепідемічних заходів через коронавірус відбудеться тільки з 8 січня.
Однак, уряд дозволив продовжити роботу ресторанів в новорічну ніч.