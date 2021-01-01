RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні 9432 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, за минулу добу померли 147 людей, одужали 10 016 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19.

Найбільш складна ситуація в Києві (+885), Харківській області (+713), Київській області (+627), Полтавській області (+518), Одеській області (+544).

З початку пандемії в країні одужали від COVID-19 720 009 пацієнтів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський побажав, щоб в новому році з COVID-19 зник і політичний вірус поділу людей.

Зазначимо, карантин в Україні продовжує діяти на Новий рік без посилення обмежень. Введення жорсткіших протиепідемічних заходів через коронавірус відбудеться тільки з 8 січня.

Однак, уряд дозволив продовжити роботу ресторанів в новорічну ніч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус