В Україні 8641 новий випадок коронавірусу

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу найбільше заражень зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зокрема, за вчора зробили 33 502 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27 881, методом ІФА - 5 621).

Крім того, за минулу добу 145 людей померли та 5123 особи одужали. З початку пандемії в країні підтвердили 821 947 випадків COVID-19, з них 423 704 одужавших.

Ситуація с вірусом складна в Києві (+1526), Дніпропетровській (+960), Одеській (+662), Київській (+635) та Сумській (+477) областях.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в 2021 році в Україні планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.

Також стали відомі деталі посиленого карантину в січні в Україні. Наступного місяця планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти і церкви.