В пяти областях и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%

В пяти областях Украины и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.

В Киеве же этот показатель составляет 70,9%.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, готовым к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 26,7 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 168,4.

Напомним, по состоянию на воскресенье больничные кровати были заполнены на более чем 70% в четырех областях Украины.

Как писало РБК-Украина, в понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города.

Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4420 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.