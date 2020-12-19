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В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении с больными COVID-19, есть погибшие

Автор: Анастасия Рокитна

В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва.

Об этом сообщает Anadolu.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.

Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.

Напомним, недавно в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительном пункте. Тогда погибли трое человек.

Также сообщалось, что в начале октября во Львове произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа.

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