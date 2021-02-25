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В центре Киева произошла стрельба. Объявлена полицейская операция

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня около 16:00 в Голосеевском районе произошла стрельба. Стрельбу устроила группа лиц, которая автомобиле приехала к строительной площадке по улице Ямской.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В результате стрельбы вблизи застройки никто не пострадал.

"По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителей, которые устроили стрельбу, в Киеве введена специальная полицейская операция.

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

Напомним, вечером 22 февраля в Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Для поиска стрелка вводили специальную полицейскую операцию.

Как писало РБК-Украина, нападавшим оказался 50-летний мужчина, его задержали. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Новости Украины КиевполициязастройкаСтрельба
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