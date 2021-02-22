ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Смертельная стрельба в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 23:46
Смертельная стрельба в Харькове: полиция задержала подозреваемого Фото: мужчина в наручниках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова. Нападавшим оказался 50-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, информация о стрельбе на переулке Отакара Яроша поступила в полицию 22 февраля. В результате стрельбы погиб мужчина.

В Харькове ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

Впоследствии правохранители установили личность погибшего. Им оказался 40-летний житель Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Стрельба
NEWS
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ