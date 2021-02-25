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У центрі Києва сталася стрілянина. Оголошена поліцейська операція

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні близько 16:00 у Голосіївському районі сталася стрілянина. Стрілянину влаштувала група осіб, яка автомобілем приїхала до будівельного майданчика по вулиці Ямській.

Про це повідомили в поліції Києва.

В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав.

"За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушників, які влаштували стрілянину, у Києві введено спеціальну поліцейську операцію.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На даний час матеріали належним чином зареєстровані у територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде надана правова кваліфікація", - додали в поліції.

Нагадаємо, ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.

Як писало РБК-Україна, нападником виявився 50-річний чоловік, його затримали. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Новини України КиївполициязастройкаСтрільба
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