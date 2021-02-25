У центрі Києва сталася стрілянина. Оголошена поліцейська операція

В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав.

"За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушників, які влаштували стрілянину, у Києві введено спеціальну поліцейську операцію.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На даний час матеріали належним чином зареєстровані у територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде надана правова кваліфікація", - додали в поліції.