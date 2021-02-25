У центрі Києва сталася стрілянина. Оголошена поліцейська операція

Сьогодні близько 16:00 у Голосіївському районі сталася стрілянина. Стрілянину влаштувала група осіб, яка автомобілем приїхала до будівельного майданчика по вулиці Ямській.
Про це повідомили в поліції Києва.
В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав.
"За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.
На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушників, які влаштували стрілянину, у Києві введено спеціальну поліцейську операцію.
"Наразі на місці події працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На даний час матеріали належним чином зареєстровані у територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде надана правова кваліфікація", - додали в поліції.
Нагадаємо, ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.
Як писало РБК-Україна, нападником виявився 50-річний чоловік, його затримали. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.