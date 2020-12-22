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В центре Киева проходит масштабный протест ФОПов

Автор: Анастасия Рокитна

На Майдане Независимости в Киеве проходит масштабная акция протеста препринимателей движения SaveФОП. Участники протеста потом пойдут к зданию Офиса президента.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Начало протеста стартовало на Майдане Независимости, потом, по плану протестующих, поход под Офис президента.

А оттуда - к Дворцу "Украина", там будет сниматься новогоднее шоу "Квартал 95". До президенства Владимир Зеленский был художественным руководителем студии "Квартал-95".

Фото: протест ФОПов в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, в центре Киева ограничили движение транспорта из-за массового мероприятия. По данным патрульной полиции, запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Напомним, представители движения SaveФОП уже ранее проводили масштабную акцию протеста на Майдане. Тогда произошли столкновения между участниками акции и полицейскими.

В Кабмине отреагировали на протест ФОПов в Киеве. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что локдаун отменить невозможно.

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