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Транспортний колапс в Україні: на дорогах снігові замети та затори

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 14:56
Транспортний колапс в Україні: на дорогах снігові замети та затори Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів, на трасі Київ-Одеса найскладніша ситуація.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В напрямку Одеси продовжуються роботи по вивільненню вантажівок. Рух легкового транспорту забезпечено у двох напрямках.

Наразі спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Києві.

Від початку негоди відбуксували понад 900 транспортних засобів (з них 29 швидких допомог, 25 автобусів) та надано допомогу близько 800 особам.

На трасі Київ-Одеса є проблемна ділянка, на відрізку Знам’янка - Ревова спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів.

В Одеській області заборонено рух вантажівок на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.

В Миколаївській області обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

За даними Google Maps, наразі спостерігаються затори на в'їзді в Одесу.

Транспортний колапс в Україні: на дорогах снігові замети та затори

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