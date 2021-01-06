Трамп поручил ввести Нацгвардию в Вашингтон

На фоне беспорядков в США президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Силовики должны предотвратить дальнейшие столкновения.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.
По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.
"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Как пишет CNN, после того, как протестующие прорвались в Конгресс, была мобилизована вся Национальная гвардия округа Колумбия.
"Гвардия округа Колумбия была мобилизована для поддержки федеральным правоохранительным органам", - отметил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Напомним, сегодня протестующие ворвались в зал заседаний Сената США, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента Дональда Трампа перешли к радикальным действиям, несмотря на его призывы к мирному протесту.
Также стало известно, что в здании Конгресса произошла стрельба. Известно об одной раненой женщине.