Трамп доручив ввести Нацгвардію до Вашингтона

На тлі заворушень у США президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію до Вашингтона. Силовики мають попередити подальші зіткнення.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар Білого дому Кейлі МакЕнані.

За її словами, Трамп доручив направити Національну гвардію та інші федеральні служби.

"Ми повторюємо заклики президента Трампа проти насильства і до збереження миру", - додала прес-секретар Білого дому.

Як пише CNN, після того, як протестувальники прорвалися до Конгресу, було мобілізовано всю Національну гвардію округу Колумбія.

"Гвардія округу Колумбія була мобілізована для підтримки федеральних правоохоронних органів", - зазначив представник Пентагону Джонатан Хоффман.

Нагадаємо, сьогодні протестувальники увірвалися до зали засідань Сенату США, який мав затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Прихильники чинного президента Дональда Трампа перейшли до радикальних дій, незважаючи на його заклики до мирного протесту.

Також стало відомо, що в будівлі Конгресу сталася стрілянина. Відомо про одну поранену жінку.