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Сутки на Донбассе: боевики стреляли четыре раза, ранен военный

Автор: Инна Собора

З прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Так, недалеко от Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов, и прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь.

Кроме того, возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2.

О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, нарушений не зафиксировано.

Как сообщало РБК-Украина, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, 6 февраля на Донбассе погибли двое военнослужащих.

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