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Доба на Донбасі: бойовики стріляли чотири рази, поранений військовий

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

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Так, неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога.

Крім того, біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 8 лютого, порушень не зафіксовано.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 лютого збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

Нагадаємо, 6 лютого на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

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