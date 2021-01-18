В ООН могут созвать чрезвычайное заседание из-за ситуации с Навальным

Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за задержания в России оппозиционера Алексея Навального. Соответствующие консультации о возможном созыве заседания начала Польша с делегацией Евросоюза в ООН.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Polsat News.

"Если бы мы выступили с такой инициативой, ее было бы труднее реализовать", - пояснил такое решение Вавжик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал к международной солидарности из-за ситуации с Навальным.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". В Россию он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

Как писало РБК-Украина, в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Отметим, суд по Навальному в России резко перенесли на сегодня, 17 января. Изначально в РФ сообщали, что судебное заседание планировалось 29 января.