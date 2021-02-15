Стало известно имя арестованного бывшего "замминистра ДНР"

Стало известно имя бывшего "заместителя министра информации ДНР", которого разоблачили и арестовали на подконтрольной территории. Это политтехнолог Владимир Пряхин.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, именно Пряхину сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Офис генерального прокурора также инкриминирует ему создание террористической организации.

Напомним, сегодня сообщалось, что в июне 2015 года подозреваемый был назначен на должность "заместителя министра информации ДНР". Он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды. Киевский суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также известно, что он продолжительное время проживал в Киеве, работал политтехнологом.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются за счет денег, заработанных на территории так называемой "ДНР". Он также считает, что ситуация с российским финансированием украинских каналов является недопустимой.