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Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 09:55
Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе Фото: боевики на Донбассе (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Объявлено подозрение бывшему заместителю министра информации так называемой "ДНР". Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году он присоединился к террористической организации "ДНР", совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В июне 2015 года подозреваемый был назначен на должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Также мужчина принимал участие в публичных мероприятиях, на которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых "ДНР" и "ЛНР" к Российской Федерации.

"Сейчас следственному судье подано ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погибли трое военнослужащих. Они подорвались на неизвестных устройствах.

Президент Владимир Зеленский поручил расследовать произошедшее и отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

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