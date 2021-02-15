Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе

Объявлено подозрение бывшему заместителю министра информации так называемой "ДНР". Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации.

По данным следствия, в 2014 году он присоединился к террористической организации "ДНР", совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В июне 2015 года подозреваемый был назначен на должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Также мужчина принимал участие в публичных мероприятиях, на которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых "ДНР" и "ЛНР" к Российской Федерации.

"Сейчас следственному судье подано ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.